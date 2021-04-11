Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку материалов по делу MH17

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку аудиозаписей, которые предположительно имеют отношение к делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет комментариев», – ответили в ведомстве на запрос агентства.

Кроме того, в нидерландской прокуратуре добавили, что не знают, каким именно образом журналисты могли получить доступ к материалам.

Ранее журналисты голландской программы Nieuwsuur заявили, что получили доступ к записям телефонных разговоров Сергея Дубинского, который является одним из фигурантов дела о крушении Boeing. Как сообщили сотрудники СМИ, разговоры были перехвачены Службой безопасности Украины, речь идет о тысячах записей.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

По последним данным, судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 были перенесены на 15 апреля 2021 года.