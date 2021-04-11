Москва рассчитывает на возобновление чартеров из России в Египет в ближайшие сроки

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы регулярное авиасообщение с Египтом было восстановлено. Об этом сообщается в интервью египетской газете Al-Ahram.

Он также отметил, что у России и Египта есть хорошие перспективы в области туризма. По его словам, для россиян египетские курорты являются излюбленным местом. При этом для Египта приток иностранных граждан, приезжающих на отдых, является источником пополнения бюджета.

«В связи с этим хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами. За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении», — сказал Лавров.

Кроме того, он уточнил, что рассчитывает на то, что в ближайшее время будут открыты чартерные перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Ранее стало известно, что Россия может ограничить авиасообщение с Турцией на фоне коронавируса.