Sputnik сообщил о найденой в Ереване мертвой дочери генерал-лейтенанта погранвойск РФ

В квартире в Ереване была найдена мертвой дочь генерала-лейтенанта програнвойск России в отставке. Об этом сообщает Sputnik Армении.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что тело 39-летней женщины было обнаружено на балконе дома на улице Давида Анахта.

Около ее тела был найден пистолет, дробовик и наградная пуля, которая была подарена ее отцу.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего.