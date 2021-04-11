«Би-би-си» раскритиковали за излишний траур по принцу Филиппу

Британцы пожаловались на излишний траур и драматизм, которые проявила национальная телерадиокомпания «Би-би-си» после смерти принца Филиппа. Об этом сообщает Associated Press.

Так, на телеканале сети были отменены все развлекательные передачи, а в рамках трансляции спецрепортажей на экранах журналисты были одеты во все черное. Кроме того, по радиостанции в день смерти принца Филиппа можно было услышать инструментальные партии и мрачные мелодии.

В то время как одни граждане одобрили такое решение, другие британцы посчитали такие меры чрезмерными.

В связи с этим на сайте телекоммуникационной компании появилась форма для оставления жалоб. При этом в «Би-би-си» не стали называть число поступивших с жалобами обращений.

Ранее стало известно, что в центре Лондона могут установить памятник принцу Филиппу.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что не коронавирус стал причиной госпитализации. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.