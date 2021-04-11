Диетолог назвала полезный для щитовидной железы продукт

Диетолог Светлана Фус рассказала, что на работу щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы положительно влияет употребление сельди. Об этом она пишет у себя в Instagram.

«В этой рыбе присутствует все то, ради чего мы с вами ее и должны есть: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры», — говорится в сообщении.

По ее словам, в сельди содержится полторы-две суточные нормы омега-3 жирных кислот, что позволяет меньше страдать от депрессии и проблем с кожей.

Она добавила, что жирные кислоты уменьшают риск образования морщин и являются важным компонентом для мозга и сетчатки глаз.

Ранее сообщалось, что при избытке сахара и трансжиров у человека может развиться болезнь Альцгеймера.