В Лос-Анджелесе задержали мать, убившую трех своих детей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сотрудники полиции работают на месте убийства рэпера Nipsey Hussle Сотрудники полиции работают на месте убийства рэпера Nipsey Hussle
Сотрудники полиции работают на месте убийства рэпера Nipsey Hussle
Damian Dovarganes/AP

Полиция города Лос-Анджелес в штате Калифорния задержала женщину, подозреваемую в убийстве трех своих детей, сообщает американский телеканал CBS.

В субботу, 10 апреля, трупы трех детей не старше пяти лет были обнаружены в квартире в пригороде Лос-Анджелеса.

Подозреваемую женщину задержали в центральной Калифорнии в тот же день, через несколько часов после обнаружения тел. Полиция Лос-Анджелеса выясняет обстоятельства и мотивы убийств.

Ранее в США семья из пяти человек была застрелена в собственном доме. Убийцей оказался экс-игрок НФЛ, профессиональный спортсмен-футболист Филипп Адамс.