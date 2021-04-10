Минздрав РФ: мужчины старше 35 лет в два раза чаще попадают в реанимацию из-за COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что у мужчин старше 35 лет из-за коронавируса в два раза чаще возникают тяжелые осложнения, из-за которых они попадают в реанимацию, чем у женщин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мужчины в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимацию, нежели женщины с возраста 35 лет», — сказал Мурашко.

Кроме того, COVID-19 дает «практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими ОРВИ, (в том числе) неврологического плана, по профилю психиатрии».

По словам министра, каждый третий пациент с коронавирусом старше 80 лет находится в группе «высочайшего риска по тяжелейшим осложнениям».

Мурашко отметил, что на данный момент около 46% вакцинированных россиян это люди старше 60 лет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что доля людей, получивших вакцину от коронавируса в мире, составляет около 5%, однако большую часть противоковидных препаратов получили богатые страны.