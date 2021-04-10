В Москве водитель такси выстрелил в пешехода из-за замечания

В Москве водитель такси открыл стрельбу по прохожему, сделавшему ему замечание. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Согласно сообщению, водителю такси сделали замечание из-за того, что тот выехал на тротуар. В ответ водитель сделал в прохожего четыре выстрела из травматического пистолета, одна из пуль попала в бедро.

«Пострадавшему потребовалась госпитализация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель такси скрылся с места происшествия на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Ранее сообщалось, что водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта на юге Москвы. Конфликт произошел на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы между водителями ВАЗ 2115 и Ford Transit. Cтрелявший был доставлен в участок для дальнейшего разбирательства.

До этого в Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку.