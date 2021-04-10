Гинцбург надеется на пожизненный иммунитет от «Спутника V»

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду на то, что действие вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет пожизненным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - 5-10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что будут проводиться специальные исследования, в рамках которых будет проводиться повторная вакцинация лиц, у которых упадет уровень антител.

«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора», — сказал он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.