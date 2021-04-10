Правительство Ульяновской области отправлено в отставку

Новый временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских официально отправил в отставку региональное правительство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на указ врио главы региона.

В соответствии с документом, действующий состав областного кабинета министров будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

8 апреля бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что подал в отставку. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой «школе губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

До назначения являлся членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ.