Оперштаб не принял решение по поводу запрета авиасообщения с Турцией

На совещании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России, которое прошло 9 апреля, не принимались решения по авиасообщению с Турцией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли.

Во время совещания оперштаба обсуждалось возможное введение мер по борьбе с коронавирусом, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции.

«Никаких решений по авиасообщению с Турцией не принималось, они могут быть приняты в понедельник», — рассказал собеседник агентства.

Ранее 9 апреля стало известно, что правительство может запретить гражданам РФ ездить в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране и появления новых штаммов коронавируса. Эксперты предположили, что власти могут принять решение о полном запрете авиасообщения в страну, либо о введении обязательного двухнедельного карантина для туристов, либо об обязательной вакцинации россиян, выезжающих в другие страны.

За последние десять дней в Турции зафиксировали рекордный суточный прирост по коронавирусу, инфекция подтвердилась у 55 941 человек.