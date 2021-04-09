В России стартовал «Цифровой Диктант 2021»

«Цифровой Диктант 2021», организаторами которого являются РАЭК, Microsoft и ОНФ, пройдёт с 9 по 24 апреля в онлайн-формате. Акция проводится уже третий год, и в этот раз ее поддержали Университет 20.35 и «Кадры для цифровой экономики». Инициатива является самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России.

На сайте цифровойдиктант.рф пользователи всех возрастов смогут проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения.

В этом году, чтобы поддержать интерес пользователей, был разработан новый интерактивный формат тестирования для детей 7-13 лет и отдельный вариант диктанта для граждан старше 60-ти лет.

Кроме того, на сайте проекта функционирует библиотека материалов по цифровой грамотности, а также представлены различные программы и курсы повышения цифровой грамотности в различных форматах.

«В 2020 году количество участников акции увеличилось в 8 раз. Надеемся, в этом году ещё больше граждан пройдёт тестирование и узнает свои зоны роста в цифровой грамотности, ведь, как мы видим, даже у самых опытных пользователей возникают сомнения при тестировании.

Технологии и сервисы меняются ежегодно, поэтому важно не прекращать улучшать свои компетенции. Библиотека материалов по цифровой грамотности «Хочу все знать» и постоянно пополняющаяся «Карта цифровых возможностей» помогут освежить эти знания», — комментирует Сергей Гребенников, руководитель проекта «Цифровой Диктант».