Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро временно приостановлено

На центральном участке Арбатско-Покровской линии московского метрополитена временно увеличены интервалы движения в сторону запада из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщается на официальной странице метро в Twitter.

Отмечается, что в настоящее время движение на линии вводится в график.

Других подробностей не приводится.

6 апреля сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину на станции «Сокольники» метро Москвы. Во время конфликта злоумышленник столкнул оппонента на рельсы.

Следователи завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В феврале на северо-востоке Москвы двух пассажиров избили у станции МЦК. В отношении инспектора службы транспортной безопасности возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.