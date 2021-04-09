Полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии за нарушение антиковидных мер

Полиция оштрафовала премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг за нарушение карантинных мер на 20 тысяч крон. Об этом сообщает норвежская газета Dagbladet со ссылкой на местную полицию.

«Сульберг является высшим должностным лицом государства. Полиция полагает, что правильно будет наложить штраф. Таким образом, Сульберг оштрафована на 20 тысяч крон», — говорится в сообщении.

Муж премьер-министра, проходивший по этому же делу, избежал штрафа.

Ранее супругу главы города Алтон, штат Иллинойс, Бранта Уолкера, который призвал местных жителей соблюдать карантинные меры, обнаружили в баре.

Полиция Норвегии начала расследование после того, как стало известно о том, что Сульберг и ее родственники собирались на празднование 60-летия премьер-министра, однако приглашенных гостей, число которых ограничивают коронавирусные меры, было больше десяти. После этого она официально принесла извинения и заявила, что считает абсолютно нормальным расследование в отношении себя и своей семьи как обычных граждан и сообщила, что в случае, если будет принято решение о штрафе, она его заплатит.