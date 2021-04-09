Гинцбург призвал массово вакцинировать животных от коронавируса

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что необходимо провести массовую вакцинацию животных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, эпидемия COVID-19 среди животных может быть новой угрозой развития заболевания, оно может стать природно-очаговым.

«Есть угроза появления нового варианта вируса, и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса — когда очажок будет у вас в квартире», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что в таком случае, скорее всего, понадобится массовая вакцинация животных. Он выразил надежду на то, что вакцина окажется эффективной.

При этом специалист обратил внимание на то, что к препарату от коронавируса для животных не нужно будет предъявлять жесткие требования в плане безопасности, как это происходит в случае лечения людей.

Ранее советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев рассказал, что в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору не видят необходимости в вакцинации от коронавирусной инфекции домашних мышей и хомяков.

В конце марта в России создали первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных. Ее разработал Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора. Заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков сообщал, что массовое производство препарата может начаться уже в апреле на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных — Федерального центра охраны здоровья животных.