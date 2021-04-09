ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму, были задержаны двое исламистов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на службу.

«Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные планировали напасть «на одно из образовательных учреждений города Симферополь» с применением самодельных бомб. О каком именно месте идет речь, не уточняется.

После теракта преступники планировали выехать через Украину и Турцию, чтобы попасть в Сирию и вступить в ряды боевиков. У задержанных при обысках нашли взрывчатку и компоненты самодельных бомб. Также были обнаружены инструкции и переписка с руководителями террористов.

Личности террористов не разглашаются. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная исламистская группировка, участвующая в гражданской войне в Сирии.