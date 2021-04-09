В квартире в Осло обнаружили тело мужчины, умершего десять лет назад

Тело мужчины, который умер примерно десять лет назад, было случайно обнаружено в одной из квартир Осло, никто из родственников его не искал. Об этом сообщила телекомпания NRK.

На сегодняшний день правоохранительные органы пытаются выяснить как так вышло, что мужчина был настолько изолирован от общества, что даже его родственники не заявляли в полицию об его исчезновении, а соседи не обратили внимания на то, что человек не появляется в доме.

Согласно данным полиции, вероятнее всего мужчина скончался в апреле 2011 года, так как был обнаружен пакет молока на столе квартиры, на котором стояла эта дата. Кроме того, в почтовом ящике была обнаружена корреспонденция за 2013 год.

«Мужчину обнаружил консьерж – необходимо было провести кое-какие работы, в частности, проверить пожарную сигнализацию. Как показала экспертиза, смерть мужчины не носит криминальный характер», — отметили в ведомстве.

Кроме того, по словам соседей, жилец был человеком, который нечасто и неохотно общался с посторонними, вел замкнутый образ жизни, не контактировал с семьей.