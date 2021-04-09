В России выявили 9 150 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9 150 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 672 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 13,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 402 пациента, полностью выздоровели 9 662 человека.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 421), Санкт-Петербурге (703), Московской области (594), Нижегородской области (249) и Ростовской области (242).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 623 984 случая коронавирусной инфекции, из них 102 247 — с летальным исходом. Вылечились 4 248 700 человек.

Ранее главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов рассказал, что число антител к коронавирусу не снижается у доноров, сдавших плазму.