Поклонская предложила создать комиссию по этике политиков

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская выступила с предложением о создании международной комиссии по этике политиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, после событий 2014 года международная политика «шагает по наклонной», а также сталкивается с проблемой отсутствия нравственности.

«Ведь кроме оскорблений, санкций и фальшивых высказываний, разжигающих рознь, вражду между странами, политики разучились просто говорить. Дипломатия, основанная на высокой нравственности и взаимоуважении друг к другу, ушла в далекое прошлое», — сказала Поклонская.

Она также предложила в качестве первого расследования комиссии — рассмотрение в отношении политиков Украины и их попыток ввести в заблуждение мировое сообщество в вопросе принадлежности полуострова Крым.

Ранее Поклонская выразила желание стать послом России на Украине.