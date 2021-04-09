Президент Латвии попал в ДТП в Риге

Латышский президент Эгилс Левитс попал в аварию в Риге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Канцелярию главы государства.

Согласно представленной информации, ДТП произошло на перекрестке улиц Маза Нометню и Лиепаяс в столице.

Отмечается, что Lexus LS Левитса столкнулся с машиной службы охраны Volkswagen Touareg. Столкновение произошло из-за резкого торможения.

Как уточнили в Канцелярии, президент Латвии не пострадал. Там также добавили, что инцидент не повлияет на рабочий график главы государства.

Ранее стали известно, что автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в ДТП.