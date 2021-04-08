Аргентина третий день подряд обновляет суточный рекорд по коронавирусу

В Аргентине за сутки коронавирус подтвердился у 23 683 человек, страна уже третий день подряд обновляет рекорд по этому показателю. Об этом пишет ТАСС.

7 апреля медики зафиксировали 22 039 случаев, 6 апреля — 20 870 случаев.

Больше всего заражений зафиксировали в провинции Буэнос-Айрес — 12 026. В столице выявили 2 364 случая. За прошедшие 24 часа также скончались 290 пациентов. Таким образом, с начала пандемии в Аргентине заразился 2 473 751, умерли 57 122 человека.

Ранее рекордное число выявленных за сутки случаев коронавируса было подтверждено в Турции — 55 941 заражение. К настоящему моменту в Турции коронавирусом заразились 3 633 925, погибли 32 943, выздоровели 3 194 978 человек.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявлял, что из-за роста заболеваемости ужесточаются меры безопасности — в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням — с 21.00 пятницы, 2 апреля, до 5.00 понедельника, 5 апреля.