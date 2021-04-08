В США семья из пяти человек была застрелена в собственном доме

В США в штате Северная Каролина семья из пяти человек, среди которых были два ребенка, стали жертвами стрельбы. Об этом пишет ABC News.

«В результате стрельбы погибли пять человек. Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома, они, а также двое их внуков умерли от огнестрельных ранений. Джеймс Льюис из Гастонии работал у них в доме и скончался от огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.

Шестому пострадавшему удалось выжить, его доставили в больницу, отмечает телеканал.

Отмечается, что подозреваемый был найден в соседнем доме.

В США часто происходят подобные случаи с использованием огнестрельного оружия.

Так, 3 апреля в американском штате Виргиния неизвестный устроил стрельбу в городе Виргиния-Бич. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили трех человек, которые получили огнестрельные ранения, один из них скончался на месте.