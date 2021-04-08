В Охотском море потушили пожар на рыболовецком траулере

Пожар на траулере «Ахтиар» в Охотском море потушен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росморречфлот.

«Возгорание устранено, задымления нет. Пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на рыболовецком траулере «Ахтиар», где находились 84 человека, в Охотском море начался пожар. На помощь пришло спасательное судно Росрыболовства.

В Росморречфлоте отметили, что из трюма горящего судна вытащили 150 листов гофротары.

Следователи начали проверку после пожара. Траулер был построен 1985 году. Он числится в порту Находка. Его владельцем является сахалинская компания ООО «Рыбокомбинат Островной».

Ранее рыболовецкое судно «Витим» загорелось в Японском море у берегов Приморья. По данным МЧС, пожар начался в рыбном цеху. Экипаж судна, состоящий из 30 человек, был эвакуирован. На помощь прибыл спасательный буксир.

4 марта сахалинские спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине.