Девочка научилась обходить детский фильтр в умной колонке, изменяя свой голос. Об этом в Twitter написал пользователь @MaxKamm. Отец 9-летней школьницы выяснил, что дочь просит станцию включить песню, у которой есть возрастной ценз. Колонка в этом случае запрашивает позвать кого-то из взрослых, кто мог бы разрешить это действие. Вместо этого, девочка повторяет просьбу более низким голосом, после чего колонка выполняет запрос.

«Когда на просьбу поставить Моргенштерна Алиса говорит позвать взрослых, она просто повторяет запрос низким голосом. Примерно так же работают и все остальные ограничения», – написал отец девочки.

В пресс-службе Яндекса «Газете.Ru» подтвердили, что в работе помощника станции имеется такая лазейка.

«Алиса понимает, если с ней разговаривает ребенок, по тембру голоса. Если постараться, его действительно можно поменять таким образом, чтобы ввести голосового помощника в заблуждение, но это происходит крайне редко, а мы в свою очередь постоянно работаем над совершенствованием технологий», – рассказал представитель компании «Яндекс».

Специалисты компании посоветовали пользователям, у которых есть дети, включать безопасный режим не только для детского, но и для взрослого голоса. В этом случае помощник не будет включать нежелательные песни вообще никому.