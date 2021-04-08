В Красноярске мужчина ударил ребенка ножом

В Красноярске мужчина в подъезде ударил ребенка ножом в шею, после чего был задержан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, 1974 года рождения, который в одном из подъездов жилого дома Красноярска напал на 9-летнего ребенка и нанес ножевое ранение в шею», — говорится в сообщении.

Ранее в центре Москвы неизвестные ударили ребенка в кафе. О произошедшем полиции рассказал мужчина. По его словам, неизвестные угрожали детям, включая его сына, в кафе фастфуда на Воздвиженке.

В заявлении отец ребенка указал, что его сын в компании друзей пришел в кафе, однако охранник попросил их уйти. Когда дети отказались, к ним подошли неизвестные, стали угрожать и ударили одного ребенка.