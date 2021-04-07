В Европе снизилась средняя продолжительность жизни

Почти во всех странах Европы в 2020 году на фоне пандемии коронавируса снизилась средняя продолжительность жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистического агентства Евростат.

Как утверждает статистический орган, с шестидесятых годов продолжительность жизни увеличилась в среднем на два года за десятилетие. Тем не менее, в прошлом году этот показатель упал в 22 из 27 стран. Наибольшее падение произошло в Испании (- 1,6 года), Болгарии (-1,5 года), Литве, Польше и Румынии (по -1,4 года).

Также выяснилось, что средняя продолжительность населения больше сократилась среди мужского населения. В Болгарии показатель уменьшился на 1,7 года, в Латвии и Польши на полтора года, в Испании и Румынии на 1,4 года.

В Европе коронавирусом заразились 40,8 миллиона человек, погибли 935 тысяч пациентов. Ранее в Брюсселе заявили о планах производить 200 миллионов доз вакцины в месяц. Также уточнялось, что во втором полугодии у Евросоюза будет около 800 миллионов доз препарата.