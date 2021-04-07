Главу наукограда обвиняют в хищении 2 млн рублей на обустройстве снежного городка

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Новогодние украшения на Никитском бульваре, декабрь 2017 Новогодние украшения на Никитском бульваре, декабрь 2017
Новогодние украшения на Никитском бульваре, декабрь 2017
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Сергея Левицкого, экс-мэра наукограда Циолковский, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при обустройстве снежного городка в 2018 году, сумма ущерба от его действий оценивается в 2 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Амурской области.

«По итогам конкурсных процедур между управлением градостроительства, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации ЗАТО Циолковский и названной организацией заключен муниципальный контракт, по которому на счет поставщика перечислены денежные средства в размере 2 миллиона 985 тысяч рублей», — указано в заявлении СК.

Следствие утверждает, что Левицкий завысил стоимость работ по устройству и содержанию снежного городка в 2018 году, дав указание разработать контракт по завышенной цене, с условиями для победы «конкретной организации».

«Вместе с тем стоимость фактически выполненных и принятых работ по устройству снежного городка не соответствовала цене контракта, срокам исполнения, а также качеству, предусмотренным договором. В результате муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 1 миллион 785 тысяч рублей», — сообщили следователи.

По версии самого Левицкого, которую он записал в своем блоге в Instagram в 2020 году, его лучший друг, который выиграл подряд на создание снежного городка, выплачивал долг по расписке за кредит. Сергей Левицкий погасил за своего друга кредит.