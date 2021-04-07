Институт «Вектор» сообщил о результатах вакцинации «ЭпиВакКороной» среди пожилых

Руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов заявил в эфире «Соловьев LIVE», что у 94% прошедших вакцинацию пожилых людей появились антитела к коронавирусу.

«Мы точно знаем, что вакцина может применяться у лиц любого возраста старше 18, сейчас мы пойдем вниз. Мы понимаем, что введение вакцин вызывает образование эффективных антител в 94% случаев», — заявил Семенов.

Пресс-служба Роспотребнадзора, которому принадлежит НИИ вирусных инфекций «Вектор», уточняет, что Семенов имеет в виду выработку антител у людей старше 60 лет.

Для вакцинации пептидными антигенами, к которым относится «ЭпиВакКорона», характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. При этом большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител, их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, которые формируются после прививки вакциной «ЭпиВакКорона».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова экспортировать вакцины от COVID-19 нуждающимся странам.