Ученые заявили о начилии нервного расстройства у трети переболевших COVID-19

Американские ученые совместно с британскими коллегами провели исследование и установили показатели психического здоровья у бывших пациентов с коронавирусной инфекцией. Результаты работы были опубликованы в журнале Lancet Psychiatry.

В эксперименте участвовали 236 тыс. человек, которых проверили на наличие 14 различных нервных или психических расстройств. Людей проверяли спустя полгода после того, как они выздоровели от COVID-19.

Специалисты установили, что переболевшие коронавирусом нового типа более подвержены появлению нарушений в мозговой деятельности, чем переболевшие другими заболеваниями, например гриппом. Ученые установили, что психическое здоровье ухудшилось у трети респондентов.

Наиболее часто встречалось тревожное расстройство — 17%, следом за ним идет аффективное расстройство с показателем в 14%.

Ранее эксперты зафиксировали у 99% переболевших коронавирусом неврологические нарушения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.