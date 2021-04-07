Тело подростка нашли в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре тело подростка было обнаружено в подъезде жилого дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявила старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева, надзорные органы занимаются установкой причин и обстроятельств произошедшего.

Кроме того, она отметила, что на теле 13-летнего мальчика не было найдено следов насильственной смерти.

«После проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», — подчеркнула Исаева.

По ее словам, юноша состоял на учете в психбольнице, где ежегодно проходил лечение. Он проживал с родителями и ранее привлекался к административной и уголовной ответственности по статьям о мелком хищении и грабеже.