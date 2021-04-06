Братья Магомедовы на суде не признали вину в хищении более 11 млрд рублей

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, не стали признавать вину по делу о хищении более 11 млрд руб. Об этом они заявили в Мещанском суде Москвы, который во вторник, 6 апреля, приступил к рассмотрению их уголовного дела, передает ТАСС.

Как указал З. Магомедов, выдвинутые обвинения являются «абсурдными», «голословными и лживыми». «Их много. Абсолютно неквалифицированный выхолощенный документ о хищении в Калининграде», — сказал он.

По его словам, часть объектов была сдана вовремя, контракты по ним выполнены точно в срок.

М. Магомедов при этом отметил, что показания против него никто не давал.

Также вину отказались признавать и другие фигуранты дела.

«Категорически не согласен с обвинением, виновным себя не считаю», — подчеркнул бывший глава компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов.

Кроме того, адвокаты других подсудимых заявили о невиновности своих подзащитных.

Ранее сообщалось, что в обвинение в окончательной редакции было добавлено еще два эпизода мошенничества. Таким образом, братьям Магомедовым вменяется не семь эпизодов, а девять, а ущерб по делу составляет свыше 11 млрд рублей, вместо 2,5 млрд.

Также известно, что они обвиняются в создании преступного сообщества.