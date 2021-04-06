У колонии, где сидит Навальный, задержали журналиста CNN

Возле ИК № 2 Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, начались задержания, сообщает РИА «Новости».

Среди задержанных журналисты американского телеканала CNN, а также врач Навального Анастасия Васильева.

Как отмечается, сотрудники полиции сначала отвели в автозак оператора CNN, после того как корреспондент канала Мэттью Чанс обратил внимание, что он является представителем СМИ, его попросили показать пресс-карту. В результате выяснилось, что пресс-карт и жилетов с надписью «пресса» у журналистов не было. Чанса также попросили пройти в автозак.

У колонии собрались несколько десятков журналистов. Полиция сообщила, что собравшиеся препятствуют работе спецучреждения и мешают проезду транспорта, попросив их разойтись. Также правоохранители предупредили, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности.

Ранее «Известия» сообщили, что Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 Владимирской области, переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов ОРЗ.