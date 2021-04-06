Мосгорсуд оставил в СИЗО главу «Биотэка» Шпигеля и его жену

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, которого обвиняют в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, а также жену бизнесмена Евгению Шпигель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бориса Шпигеля оставили под стражей, несмотря на его готовность сотрудничать со следствием, уточняет агентство.

«Суд постановил постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказала судья.

Такое же решение было принято в адрес Евгении Шпигель.

Ранее экс-губернатор Белозерцев признался в получении 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был арестован по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве также были задержаны пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн руб.