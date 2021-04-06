Оксана Пушкина поддержала инициативу отмены практики частного обвинения в судах

Зампред комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала «Газете.Ru», что поддерживает предложение Верховного суда перевести домашнее насилие в категорию преступлений частно-публичного обвинения. Депутат считает, что эта инициатива поможет бороться с проблемой, поскольку теперь сбор доказательств о применении силы ляжет на плечи правоохранительных органов, тогда как раньше этим занималась сама жертва насилия.

«Безусловно поддерживаю! Сегодня ситуация выглядит так: если на женщину нападает незнакомый человек на улице, этим преступлением занимается полиция. А если точно такое же преступление происходит в семье, расследование и сбор доказательств ложится на плечи пострадавшей. В результате из 100 заявлений о домашнем насилии только одно доходит до суда. Поэтому я безусловно поддерживаю инициативу Верховного суда – это шаг в верную сторону, который стал возможен благодаря совместной работе судейского корпуса, прогрессивных законодателей, общественных организаций и СМИ», – отметила Оксана Пушкина

Ранее Верховный суд предложил защитить жертв домашнего насилия путем отмены практики частного обвинения в судах и перевести его в категорию преступлений частно-публичного обвинения. Законодательную инициативу одобрили для внесения в Госдуму. В этом случае дело будет возбуждаться по заявлению потерпевшего. Полиция будет обязана провести дознание. Кроме того, практика прекращения дел из-за примирения сторон уйдет в прошлое. Сейчас заявление мировому судье подает сама жертва, она же должна собрать доказательства против обвиняемого, а затем выступить в суде. В Верховном суде отметили, что подобная практика не отвечает защите прав человека, его здоровью и достоинства.