Против врио ректора сахалинского университета завели дело из-за гибели студентов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении врио ректора Сахалинского государственного университета Марии Ганченковой из-за гибели двух студентов. Учащиеся умерли в общежитии вуза, заявили ТАСС представители СК РФ по региону.

«Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении Следственного комитета по Сахалинской области.

По такой статье подозреваемой может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет или лишение свободы до 10 лет.

В марте в одном из общежитий СахГУ от удара током погибли первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района. Один получил травму во время принятия душа от короткого замыкания электропроводки титана. Второй погиб, пытаясь спасти своего друга.

После трагедии началась проверка электрооборудование всех социальных учреждений в регионе. Кроме того, семьям погибших окажут финансовую помощь.