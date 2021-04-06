Один мужчина пострадал при взрыве в жилом доме в Донецке

Взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Донецке. В результате происшествия пострадал мужчина, говорится в сообщении мэра города Алексея Кулемзина на странице в Facebook.

«В Калининском районе в подъезде дома по улица Овнатаняна, 20-а произошел взрыв. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу», — написал мэр.

Кулемзин добавил, что людям нельзя терять бдительность. Он также напомнил, что при обнаружении неизвестных предметов надо сразу сообщать в оперативные ведомства или службы безопасности.

Причина взрыва в настоящий момент устанавливается.

Ранее СК возбудил дело о гибели пятилетнего ребенка в Донбассе. В поселке Александровское на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок. В Кремле назвали трагедией гибель ребенка. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина также не соблюдает договоренности и ранее взятые обязательства.