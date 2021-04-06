Российский иммунолог оценил необходимость вакцинации переболевших коронавирусом

Врач-иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, когда лучше вакцинироваться людям, переболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом специалист сообщил в эфире радио Sputnik.

По словам медика, торопиться с прививкой не стоит. Крючков сказал, что на протяжении 6-7 месяцев после инфицирования COVID-19 у человека может сохраняться специфический иммунитет, формирующийся у большинства людей. К такому выводу ранее пришли ученые, добавил иммунолог.

«В настоящее время уже переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма», — пояснил Крючков.

Крючков отметил, что со временем людям надо усилить защиту от коронавируса. Например, переболевшим может потребоваться сделать не две прививки, а одну. Иммунолог напомнил, что исследования по эффективности использования вакцины пациентами с антителами только начались.

«Скорее всего, чтобы эффективно усилить специфический иммунитет, достаточно будет всего одной инъекции, а не двух», — заключил эксперт.

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