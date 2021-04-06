Президент Чили заявил о перегрузке системы здравоохранения

Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что система здравоохранения страны перегружена из-за увеличения случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша система здравоохранения работает на пределе возможностей, но пациенты продолжают получать необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Президент Чили Фернандес находится в стабильном состоянии, есть хороший прогноз по его здоровью.

Ранее правительство Чили объявило о запрете на въезд иностранцев в страну из-за роста новых случаев заражения коронавирусом. По данным чилийского Минздрава, с начала пандемии в стране зафиксировано 1 003 406 случаев COVID-19, 23 328 пациентов умерли, 936 721 человек выздоровели.