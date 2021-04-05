«Известия»: Навального перевели в медсанчасть из-за ОРЗ
Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 Владимирской области, переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов ОРЗ. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).
В ходе плановой диспансеризации у Навального обнаружились симптомы острого респираторного заболевания. У него уже взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус.
«Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников», — сказали во ФСИН.
В учреждении проводят необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.
25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону сообщил, что отбывающему наказание в колонии во Владимирской области Алексею Навальному провели плановое медобследование.
Ранее в УФСИН рассказали о выговорах Навальному за нарушения.