«Известия»: Навального перевели в медсанчасть из-за ОРЗ

Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 Владимирской области, переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов ОРЗ. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

В ходе плановой диспансеризации у Навального обнаружились симптомы острого респираторного заболевания. У него уже взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус.

«Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников», — сказали во ФСИН.

В учреждении проводят необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.

25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону сообщил, что отбывающему наказание в колонии во Владимирской области Алексею Навальному провели плановое медобследование.

Ранее в УФСИН рассказали о выговорах Навальному за нарушения.