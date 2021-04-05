В ООН подтвердили данные о 568 смертях в Мьянме

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило данные о том, что 568 человек погибли во время кризиса в Мьянме. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик, пишет РИА «Новости».

По его словам, сотрудники ООН в Мьянме обеспокоены происходящим в стране. За выходные погибли 18 человек.

«Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило надежные сведения об убийстве по меньшей мере 568 женщин, детей и мужчин с момента, когда военные установили контроль над правительством», — сказал Дюжаррик.

Он подчеркнул, что можно предположить, что это число выше.

Ранее в ООН предупредили об опасности гражданской войны в Мьянме.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.