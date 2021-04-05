Офис Зеленского раскритиковал меры властей Киева против COVID-19

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского подвергли критике меры киевских властей, которые те вели в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба офиса в Telegram-канале.

В офисе главы государства заявили, что власти украинской столицы не справились с задачей по обеспечению киевлян спецпропусками для поездок на общественном транспорте, и потребовали оперативно решить ситуацию с их дефицитом.

Там указали, что в зоне ответственности властей города находится печать спецпропусков, организация их выдачи, а также обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры.

«Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такая ситуация является недопустимой и заявили, что власти Киева должны в срочном порядке исправить данную ситуацию, обеспечив горожан спецпропусками.

«Призываем представителей городской власти также довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников», — добавили в офисе.

В Киеве с 5 апреля ужесточили карантин из-за COVID-19. Так, в городе запретили работу школ и детских садов, пассажиров в общественный транспорт пускают лишь по спецпропускам.