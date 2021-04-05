Из-за антициклона в Москву вернутся снег и заморозки, сообщили «Метеоновости».

Погода начнет ухудшаться 7 апреля: в городе будет ветрено и облачно. Также в городе может выпасть до 20 миллиметров осадков, это половина месячной нормы.

«В четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы», — говорится в сообщении.

Тем не менее, к выходным погода улучшится: появится солнце, а ветер прекратится.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 8.00 до 19.00 6 апреля.

Кроме того, жителей столицы предупредили о «барической пиле». В четверг давление опустится до 726 миллиметров ртутного столба, в пятницу увеличится до 755 миллиметров.