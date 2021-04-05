В Москву вернутся снег и заморозки
Карина Казанцева
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Из-за антициклона в Москву вернутся снег и заморозки, сообщили «Метеоновости».
Погода начнет ухудшаться 7 апреля: в городе будет ветрено и облачно. Также в городе может выпасть до 20 миллиметров осадков, это половина месячной нормы.
«В четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы», — говорится в сообщении.
Тем не менее, к выходным погода улучшится: появится солнце, а ветер прекратится.
Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 8.00 до 19.00 6 апреля.
Кроме того, жителей столицы предупредили о «барической пиле». В четверг давление опустится до 726 миллиметров ртутного столба, в пятницу увеличится до 755 миллиметров.
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