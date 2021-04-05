Привитые от COVID-19 немцы столкнулись с эффектом «Тифозной Мэри»

Медицинский работник в Германии, сделавший прививку от коронавируса вакциной Pfizer, стал «инкубатором» вируса и начал заражать окружающих. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Результаты теста врача были отрицательными. Мужчина думал, что является безопасным для людей вокруг. Такой эффект называют «Тифозная Мэри». Человек является разносчиком инфекции и заражает в несколько раз больше других людей, так как не считает себя больным.

Расследование в немецкой больнице начали после массового заражения персонала и пациентов. Источник долго не могли обнаружить.

«Вирус, по-видимому, имеет новую стратегию и отменяет все защитные меры», — отметил Бернд Виганд из больницы Святой Елизаветы и Святой Барбары города Галле.

На сегодняшний день вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией. Прививка помогает перенести вирус в легкой форме и избежать развития осложнений. Однако врачи отмечают тот факт, что вакцинированный не видит симптомов болезни и поэтому он может стать разносчиком вируса.

Впервые подобный случай произошел в США 1907 году, когда кухарка Мэри, признанная бессимптомным носителем брюшного тифа, заразила им около полусотни человек, оставаясь при этом здоровой. С тех пор появился термин «эффект Тифозной Мэри».