Самолет рейсом Казань — Стамбул благополучно приземлился в Москве

Самолет, направлявшийся 5 апреля из Казани в Стамбул, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку из-за неубранной стойки шасси, сообщает «Интерфакс».

Согласно информации сайта Flight Radar24, пассажирский самолет сел на запасном аэродроме столичной воздушной гавани.

Известно, что судно рейсом N4 №65 покинуло Казань в 11.10 по московскому времени. Решение о том, что надо направить самолет в столицу, принял его командир. Дальнейшие подробности в настоящий момент уточняются.

Ранее самолет из Москвы, на борту которого находились 149 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара.

В феврале пилотов пассажирского самолета из Новочеркасска пытались ослепить лазером при посадке в Москве. После этого начался поиск злоумышленников.