Мизулина не стала называть выпуск «вДудя», на который пожаловалась в МВД

Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты Екатерина Мизулина отказалась раскрывать, какое интервью журналиста Юрия Дудя попросила проверить на предмет пропаганды запрещенных веществ. В разговоре с «Газетой.Ru» Мизулина отметила, что о каком-либо наказании организация не просила, пока речь идет только о проверке ролика.

«Не могу сказать, о каком выпуске идет речь, потому что это считается пропагандой. И вы не можете об этом, как СМИ писать, потому что вас оштрафуют за пропаганду потом. Мы ничего не просим, мы просим уполномоченные органы провести проверку. У нас, как минимум, административная ответственность предусмотрена», – отметила Екатерина Мизулина.

Ранее «Лига безопасного интернета», возглавляемая Екатериной Мизулиной обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД с просьбой проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. В организации ТАСС заявили, что интервью журналиста «может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних».