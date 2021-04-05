ФСБ задержала сторонников ИГ*, готовивших теракт в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ задержали четверых сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), готовивших теракт в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что силовики совместно с сотрудниками МВД задержали в Кисловодске ранее судимого за общеуголовные преступления россиянина 1996 года рождения, он готовил нападение на правоохранителей с использованием самодельных бомб «в интересах международных террористических организаций».

В дальнейшем были задержаны трое сообщников злоумышленника, также граждане России, которые переправляли деньги боевикам террористических структур в Сирии.

По данным ЦОС, задержанные сформировали ячейку сторонников ИГ для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края.

При обыске у предполагаемого террориста изъяли компоненты для изготовления самодельной бомбы, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистскую литературу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала экстремиста, планировавшего нападения на жителей Барнаула.