Ученые прокомментировали массовый выброс сельди на Сахалине

В тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО (ТИНРО) рассказали, что ситуация с массовым выбросом сельди на Сахалине является нормальным явлением для посленерестовой рыбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын ранее рассказал, что берега острова утром в воскресенье усыпало тихоокеанской сельдью. По его словам, такое явление наблюдается, когда рыба идет на нерест, часть ее оказывается на берегу.

По результатам многолетних ресурсных исследований у берегов юго-западного Сахалина, за последние годы была замечена тенденция к увеличению запасов сахалино-хоккайдской сельди.

«С середины 2010-х годов практически повсеместно наблюдается рост сельди – в заливе Терпения, у Южных Курил, а также декастринской сельди», — говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению ученых, данная ситуация является нормальным явлением для посленерестовой рыбы.

«В отличие от тихоокеанских лососей, далеко не вся сельдь гибнет после нереста, в выбросах могут быть и особи с икрой, это в большей степени связано с ее скученностью. В малых масштабах это может происходить даже при низкой численности сельди. Сахалино-хоккайдская сельдь нерестится вдоль заселенного побережья острова, поэтому эти процессы очевидны для жителей», — подчеркнули они.

Исследования состояния запасов сахалино-хоккайдской сельди будут продолжены.