Власти Южной Кореи подозревают начало четвертой волны COVID-19 в стране

Власти Южной Кореи опасаются, что в стране могла начаться четвертая волна коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал YTN.

По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения республики, на протяжении прошлой недели (29 марта — 4 апреля) в стране регистрировали более 500 новых случаев COVID-19 в день, а коэффициент воспроизводства вируса превысил единицу. То есть, каждый пациент с коронавирусом передает вирус более чем одному человеку.

В минздраве заявили, что если ситуация будет оставаться на таком уровне, то властям придется ужесточить карантинные меры и повысить действующий в стране уровень социального дистанцирования.

По данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, 4 апреля в стране зарегистрированы 473 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в Южной Корее заболели коронавирусом 105 752 человека. За последние 24 часа жертвами инфекции стали четыре человека, в общей сложности — 1 748.