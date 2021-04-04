Сын худрука студии «Непоседы» разбился, упав с крыши

Сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян погиб, упав с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты, находящейся на третьем этаже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пиар-директора студии Петро Шекшеева.

Несчастный случай с 14-летним подростком произошел вечером 3 апреля.

«Кирилл удалился в свою комнату, вечером к нему поднялись и увидели открытое окно. Он выбрался через окно своей комнаты на третьем этаже на крышу, и что там произошло, мы пока не знаем, возможно, делал селфи или какой-то другой трюк», — рассказал Шекшеев.

Он добавил, что никакого конфликта, о котором пишет пресса, не было. Подросток упал с крыши и, неудачно приземлившись, погиб.

Елена Пинджоян — основательница и художественный руководитель студии «Непоседы». Среди выпускников студии значатся такие артисты как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина, Юлия Малиновская и многие другие.