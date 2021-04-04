На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 8,5 км
Катерина Медведева
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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 8,5 км, сообщает сообщает ГУ МЧС по региону.
Пепловый выброс был зафиксирован утром 4 апреля. Высота пеплового столба составила до 8,5 км при высоте самого вулкана в 1,5 км.
Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние 255 км. Населенных пунктов на пути распространения нет.
Выпадение пепла в местах проживания людей зарегистрировано не было. Отмечается, что международное авиасообщение в районе вулкана не осуществляется. Туристических групп в районе Карымского не зарегистрировано.
Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана.
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